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Президент Лукашенко завершил двухдневный рабочий визит в Россию

Президент Лукашенко завершил двухдневный рабочий визит в Россию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко завершил двухдневный рабочий визит в Российскую Федерацию. Об этом вечером 29 августа сообщила пресс-служба белорусского лидера в Telegram-канале «Пул Первого».

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