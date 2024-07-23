ДГД Мангистау предупреждает о фейковых уведомлениях

На сегодняшний день участились случаи фейковых извещений или уведомлений с заголовком «Предупреждение об устранении нарушений, взыскание задолженности в бюджет, за счет денег, находящихся на банковских счетах», направляемые на электронные адреса налогоплательщиков.
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