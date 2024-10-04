"Разбивается на глазах". Почему на Алтае годами не ремонтируют федеральную трассу?

Проблемный вопрос, который волнует жителей края уже много лет, рассмотрели в АКЗС Депутаты АКЗС намерены обратиться к Росавтодору с просьбой ускорить ремонт трассы А-321, которая соединяет Барнаул и Казахстан.
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