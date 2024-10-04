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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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"Разбивается на глазах". Почему на Алтае годами не ремонтируют федеральную трассу?

"Разбивается на глазах". Почему на Алтае годами не ремонтируют федеральную трассу?

Проблемный вопрос, который волнует жителей края уже много лет, рассмотрели в АКЗС Депутаты АКЗС намерены обратиться к Росавтодору с просьбой ускорить ремонт трассы А-321, которая соединяет Барнаул и Казахстан.

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