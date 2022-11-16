Бойня века: К чему приведёт победа демократов в Сенате

Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян — об итогах выборов в американский Сенат и о том, почему провал "красного цунами" не снизит радикализацию отношений между республиканцами и демократами.
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