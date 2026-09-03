Путин отметил успешное предотвращение гипервсплеска инфляции в России

На пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ-2026) президент России Владимир Путин заявил, что правительству и Центральному банку удается проводить макроэкономическую политику, проходя «между сциллой и харибдой».
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