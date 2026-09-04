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Царьград

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Автоэксперт Андреев предупредил об опасности фальшивых запчастей

Автоэксперт Андреев предупредил об опасности фальшивых запчастей

Автоэксперт Владимир Андреев рассказал о том, чем опасны поддельные автомобильные запчасти. В частности, он упомянул риски, связанные с использованием некачественного ремня ГРМ и других ключевых деталей, и дал советы по их безопасному выбору.

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