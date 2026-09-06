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The Eurasia Daily news agency

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The White House will announce plans for Ukraine in the coming weeks

The White House will announce plans for Ukraine in the coming weeks

The talks between US President Donald Trump's special envoy Steve Witkoff and the son-in-law of the American leader with Russian President Vladimir Putin on Ukraine were "meaningful", further steps will be announced in the coming weeks, reported Reuters and Axios journalist Barak Ravid, citing a White House spokesman.

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