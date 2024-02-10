В начале 90‑х у меня был друг — болгарин, владелец компании по производству и экспорту пиломатериалов в страны южной Европы.
Почему платные дороги становятся «смертельными ловушками» для водителей
Комментарии
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Александр Шентябин
Одно не понял: какое отношение платность дорог имеет к ДТП?
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17 час.
М
ММ
Хозяева платной трассы должны отвечать за среднюю скорость поездки по данной дороге. Если средняя скорость потока меньше запланированной, то штраф с хозяев в пользу водителей и государства! Чтоб сохранить безопасную среднюю скорость и возможность быстрого устранения последствий любых ДТП нужно приложить мозги, а у хозяев вместо мозгов прибыли!
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13 час.
А
Алексей
Платная дорога должна быть идеальной или почти идеальной при любых погодных условиях
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10 час.
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