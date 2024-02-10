Почему платные дороги становятся «смертельными ловушками» для водителей

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ММ

Хозяева платной трассы должны отвечать за среднюю скорость поездки по данной дороге. Если средняя скорость потока меньше запланированной, то штраф с хозяев в пользу водителей и государства! Чтоб сохранить безопасную среднюю скорость и возможность быстрого устранения последствий любых ДТП нужно приложить мозги, а у хозяев вместо мозгов прибыли!