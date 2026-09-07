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Царьград

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Врач Фредериксон: удалёнка повышает риск болей в спине и коленях

Врач Фредериксон: удалёнка повышает риск болей в спине и коленях

Удаленная работа повышает риск возникновения болей в спине и коленях. Такое предупреждение сделал специалист по спортивной медицине Майкл Фредериксон, отметив, что основная проблема кроется в недостатке движения и продолжительном пребывании в одной позе перед экраном.

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