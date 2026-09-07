Врач Фредериксон: удалёнка повышает риск болей в спине и коленях

Удаленная работа повышает риск возникновения болей в спине и коленях. Такое предупреждение сделал специалист по спортивной медицине Майкл Фредериксон, отметив, что основная проблема кроется в недостатке движения и продолжительном пребывании в одной позе перед экраном.