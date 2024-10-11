Командир «Ахмата»: ВС РС могут освободить Курскую область в скором времени

Заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, генерал-майор Апты Алаудинов, заявил в эфире телеканала «Россия-1», что армия России активно продвигается в Курской области и в скором времени может ее освободить.
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