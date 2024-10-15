Венгрия наложит вето на антироссийские санкции ЕС из-за исключения по нефти

Венгрия наложит вето на антироссийские санкции Евросоюза, если страна потеряет исключение на поставки российской нефти по трубопроводу, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 15 октября в интервью РИА Новости.
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