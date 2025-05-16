В УМВД России по Псковской области открылась выставка по итогам конкурса «Полицейский Дядя Степа-2025»

В УМВД России по Псковской области открылась выставка «Полицейский Дядя Степа-2025». Авторы работ - участники регионального этапа одноименного всероссийского конкурса, организованного по инициативе МВД России.
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