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Антициклональный гребень принесет в Петербург солнце и до +17 градусов

Жителей Санкт-Петербурга 15 сентября порадуют солнце, сухая погода и 17-градусное тепло. Похожий прогноз ожидается и в среду, 16 числа.

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