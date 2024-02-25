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Петербургский банк отсудил почти 30 млн долларов у Euroclear

Судебный процесс длился около четырёх месяцев. Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти вынес решение в пользу Петербургского социального коммерческого банка (ПСКБ) в судебном процессе о взыскании с международного депозитария Euroclear суммы в $29,2 млн (приблизительно 2,7 млрд рублей).

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