Южный Федеральный

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Кедми объяснил, почему российская элита уезжает в Израиль

Кедми объяснил, почему российская элита уезжает в Израиль

Спецоперация РФ на Украине разделила отечественную элиту на два лагеря. Многие знаменитости поддержали действия Кремля, однако часть известных людей решила на время покинуть Россию, сославшись на запланированный отпуск или лечение за границей.

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