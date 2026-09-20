Новейший тягач МАЗ-Х — уже на дорогах!

Новый тягач МАЗ-545001, известный также как МАЗ-Х, три года назад был набором рендеров, 2,5 года назад – концептом.
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