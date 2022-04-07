Мяч застрял на кольце во время матча «Юты» и «Оклахомы»

Мяч застрял на кольце во время матча «Юты» и «Оклахомы»

Во второй четверти время матча «Юты» и «Оклахомы» (137:101) произошел забавный эпизод. На последней минуте мяч после броска Мелвина Фрэйзера-младшего остался на креплении кольца к щиту.

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