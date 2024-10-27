Дело возбудили в отношении водителя автобуса, устроившего ДТП в Петербурге

ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Уголовное дело возбудили в отношении водителя автобуса, который стал виновником страшного ДТП на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, сообщили в Telegram-канале ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
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