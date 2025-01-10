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Мода и Шоу-бизнес

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59-летняя Брук Шилдс поделилась снимком в бикини

59-летняя Брук Шилдс поделилась снимком в бикини

Американская актриса Брук Шилдс поделилась снимком с отдыха на пляже. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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