Жители Смоленска жалуются, что оплата транспорта списывается несколько раз

Специалисты пояснили, в чем дело Специалисты портала «Транспортная карта Смоленска» рассказали, что некоторые пассажиры сталкиваются с такой проблемой, как списывание оплаты проезда по несколько раз за одну поездку.
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