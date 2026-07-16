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Юг России в опасности? Природные очаги этой инфекции есть и на Кубани

Юг России в опасности? Природные очаги этой инфекции есть и на Кубани

В России выявили новые случаи лихорадки Западного Нила: инфекция распространяется через комаров В Волгоградской области зарегистрировали первый в 2026 году случай заболевания лихорадкой Западного Нила среди жителей Волгограда.

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