Юг России в опасности? Природные очаги этой инфекции есть и на Кубани

В России выявили новые случаи лихорадки Западного Нила: инфекция распространяется через комаров В Волгоградской области зарегистрировали первый в 2026 году случай заболевания лихорадкой Западного Нила среди жителей Волгограда.
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