Экономист Разуваев: санкции не оборвут связь России с тюркским миром

Несмотря на сокращение Турцией закупок российских энергоносителей, это не означает, что дипломатические отношения между Анкарой и Москвой слабеют, заявил член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.