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Экономист Разуваев: санкции не оборвут связь России с тюркским миром

Экономист Разуваев: санкции не оборвут связь России с тюркским миром

Несмотря на сокращение Турцией закупок российских энергоносителей, это не означает, что дипломатические отношения между Анкарой и Москвой слабеют, заявил член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

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