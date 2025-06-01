Какое наказание ждет оголяющихся на дорогах женщин

Случаи с публичным обнажением женщин на дорогах происходят в России все чаще. Если по ее вине произойдет ДТП, женщину привлекут по статье за мелкое хулиганство, рассказал почетный адвокат России Леонид Ольшанский.
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