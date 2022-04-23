Марк Уильямс нанес поражение Джексону Пейджу и вырвался в четвертьфинал Чемпионата Мира по снукеру 2022

Марк Уильямс обыграл Джексона Пейджа с невероятным счетом 13-3 и вышел в 1/4 финала Чемпионата Мира 2022 по снукеру против Марка Селби или Яня Бинтао, сообщает World Snooker Марк Уильямс и Джексон Пейдж (фото: WST) Все новости и результаты Чемпионата Мира 2022 Результаты, турнирная таблица Чемпионата Мира 2022 Квалификация Чемпионата Мира 2022 Расписание трансляций Чемпионата Мира 2022 Марк Уильямс установил рекорд по количеству сенчури в матче из 25 фреймов на Чемпионате Мира 2022 по снукеру, сделав шесть сенчури-брейков на пути к победе над близким другом Джексоном Пейджем со счетом 13-3, чтобы забронировать себе место в четвертьфинале.