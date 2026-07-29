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Аргументы недели

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Павел Дуров объявлен в розыск, а над его мессенджером нависла угроза полного запрета

Павел Дуров объявлен в розыск, а над его мессенджером нависла угроза полного запрета

В последнее время стала появляться информация о том, что якобы популярный у россиян мессенджер, попавший под «торможение» и находящийся под угрозой полной блокировки, заработает как раньше либо непосредственно перед предстоящими выборами в ГД, либо сразу после таковых.

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