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Инсайдер: RTX 5080 будет на 10% быстрее RTX 4090 при энергопотреблении на 50 Вт меньше ...

Инсайдер: RTX 5080 будет на 10% быстрее RTX 4090 при энергопотреблении на 50 Вт меньше ...

Инсайдер: RTX 5080 будет на 10% быстрее RTX 4090 при энергопотреблении на 50 Вт меньшеНадежный инсайдер kopite7kimi поделился новыми подробностями касательно производительности и энергопотребления видеокарт RTX 5000 от NVIDIA.

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