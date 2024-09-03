Инсайдер: RTX 5080 будет на 10% быстрее RTX 4090 при энергопотреблении на 50 Вт меньше ...

Инсайдер: RTX 5080 будет на 10% быстрее RTX 4090 при энергопотреблении на 50 Вт меньшеНадежный инсайдер kopite7kimi поделился новыми подробностями касательно производительности и энергопотребления видеокарт RTX 5000 от NVIDIA.