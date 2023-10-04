Депутат Госдумы РФ Александр Спиридонов встретился с ветеранам Северодвинска

Депутат Государственной Думы РФ от Архангельской области Александр Спиридонов встретился с ветеранами Северодвинска и рассказал, как устроена работа в профильном комитете по промышленности и торговле российского парламента.
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