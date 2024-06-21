Видео: участник программы «Время героев» высоко оценил организацию учебного процесса

И отметил роль государственных деятелей, выступающих с лекциями Участник программы «Время героев» Константин рассказал о подаче заявки и дал высокую оценку организации учебного процесса, подчеркнув роль государственных деятелей и лекторов, сообщили сегодня в телеграм-канале программы.