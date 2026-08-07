🪓 В Севастополе дебошир с топором угрожал сожителю матери убийством Ранее судимый 22-летний мужчина вернулся домой пьяным и решил выяснить отношения с матерью и ее 49-летним сожителем.
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🪓 В Севастополе дебошир с топором угрожал сожителю матери убийством Ранее судимый 22-летний мужчина вернулся домой пьяным и решил выяснить отношения с матерью и ее 49-летним сожителем.