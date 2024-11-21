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Калужские новости

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В Калужской области цены на еду и прочие товары стали расти медленнее

В Калужской области цены на еду и прочие товары стали расти медленнее

Годовая инфляция в Калужской области в октябре 2024 года оказалась меньше, чем в сентябре, августе, июле и июне ( 9,12%, 9,27%, 9,35% и 8,99% соответственно), составив лишь 8,31%Годовая инфляция в Калужской области в октябре 2024 года оказалась меньше, чем в сентябре, августе, июле и июне ( 9,12%, 9,27%, 9,35% и 8,99% соответственно), составив лишь 8,31%, сообщает "Федеральный бизнес-журнал".

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