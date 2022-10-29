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Переработка старых смартфонов поможет увеличить объемы золота, считают экологи

Переработка старых смартфонов поможет увеличить объемы золота, считают экологи

Переработка смартфонов и других гаджетов, которые ежегодно оказываются на свалках по всему миру, помогла бы нарастить запас золота и других ценных металлов на 7%, пишет портал Гисметео со ссылкой на организацию по сбору старой электроники WEEE.

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