В ЯНАО предлагают арендовать аэропорт за 3000 рублей

В ЯНАО ищут арендатора, готового принять в управление модульный сельский аэропорт. Объявление об аренде мобильного модуля в Шурышкарском районе появилось на официальном сайте по реализации государственного и муниципального имущества «ГИС Торги».
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