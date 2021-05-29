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В России изменят правила оформления заграничных паспортов

В России изменят правила оформления заграничных паспортов

В России пересмотрят правила выполнения отдельных административных процедур при выдачи заграничных паспортов.

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владимир шеин
И я достаю из широких штанин дубликатом бесценного груза !!! Читайте завидуйте я гражданин Советского Союза !!! В. Маяковский
Альбина Колесникова
Это здорово узнаем и увидим.
Ирина Зыкова
Что такого здорового в этом? Вам то какая выгода?

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