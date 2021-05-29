В России изменят правила оформления заграничных паспортов

Аргументы неделиПолитикаВ России изменят правила оформления заграничных паспортовВ России пересмотрят правила выполнения отдельных административных процедур при выдачи заграничных паспортов.Вернуться к статье32НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьвладимир шеинИ я достаю из широких штанин дубликатом бесценного груза !!! Читайте завидуйте я гражданин Советского Союза !!! В. МаяковскийАльбина КолесниковаЭто здорово узнаем и увидим.Ирина ЗыковаЧто такого здорового в этом? Вам то какая выгода?Комментировать
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