Смоляне, получившие травмы на производствах, получили специальные машины

Автомобили от смоленского отделения Соцфонда РФ адаптированы под нужды граждан с ограниченными возможностями здоровья Региональное отделение Социального фонда России вручило пострадавшим на производстве и ставшим инвалидами жителям Вязьмы и Ярцева Смоленской области новые специально оборудованные Lada Granta.
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