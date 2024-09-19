Смоляне, получившие травмы на производствах, получили специальные машины

Автомобили от смоленского отделения Соцфонда РФ адаптированы под нужды граждан с ограниченными возможностями здоровья Региональное отделение Социального фонда России вручило пострадавшим на производстве и ставшим инвалидами жителям Вязьмы и Ярцева Смоленской области новые специально оборудованные Lada Granta.