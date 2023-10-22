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Военное обозрение

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Помощь Украине и последствия для Бундесвера

Помощь Украине и последствия для Бундесвера

САУ PzH 2000 - Германия поставила на Украину полтора десятка таких машин. Фото KMW С февраля прошлого года правительство Германии активно помогает киевскому режиму поставками различных вооружений, военной техники, боеприпасов и имущества.

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