Куда сходить: интересные мероприятия 11 июля в Крыму

ЭКСКУРСИЯ Дворец "Дюльбер" (Ялта, пгт. Кореиз, Алупкинское шоссе, 1) Экскурсия по дворцу «Дюльбер» 6+ 6 июня, 10:00-14:00 От восточной сказки до спасения рода Романовых – это путь сквозь эпохи, который посетители смогут пройти на экскурсии по дворцу «Дюльбер».