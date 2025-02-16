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Калужские новости

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Массовая авария произошла на М-3 «Украина» в Калужской области

Массовая авария произошла на М-3 «Украина» в Калужской области

Произошло столкновение трёх транспортных средств: двух автомобилей Volkswagen Polo и «Ваз-2115». Авария произошла вечером в субботуМассовая авария произошла на М-3 «Украина» в Калужской области вечером в субботу, 15 февраля.

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