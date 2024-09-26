Лицом в пол: ФСБ и ФСИН вовремя пресекли теракт радикалов в нижегородской колонии

Александр Пятнистый

Блин, даже в СССР не всех приговоренных к ВМН стреляли. Есть предприятия по добыче урана. 15 лет строгача и на уран. Года 3 протянут, и подохнут от лучевой болезни вперемешку с онкологией. Если верить Суворову (Резуну) таких еще использовали для тренировки спецназовцев. Ну поуродует-ничего страшного. Черножопых выродков- туда же