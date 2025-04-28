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В России началась трехдневная рабочая неделя: главное за сутки

В России началась трехдневная рабочая неделя: главное за сутки

МОСКВА, 28 апреля, ФедералПресс. В России стартует трехдневная рабочая неделя, житель Брянска погиб в результате налета беспилотников ВСУ, Киев и Вашингтон договорились не включать помощь США в соглашение по недрам.

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