В России началась трехдневная рабочая неделя: главное за сутки

МОСКВА, 28 апреля, ФедералПресс. В России стартует трехдневная рабочая неделя, житель Брянска погиб в результате налета беспилотников ВСУ, Киев и Вашингтон договорились не включать помощь США в соглашение по недрам.
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