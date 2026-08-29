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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У Ираолы нет побед в 2 матчах в «Ливерпуле» – ничьи с «Ньюкаслом» и «Ноттингемом»

«Ливерпуль» не выиграл ни один двух первых матчей под руководством тренера  Андони Ираолы . 43-летний баск возглавил команду в межсезонье, сменив Арне Слота.

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