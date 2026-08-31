Минздрав: Чечня заняла первое место по низкому потреблению алкоголя

Чечня возглавила список российских регионов с низким потреблением алкоголя. По данным Минздрава РФ, в июле 2026 года в Чечне потребление составило 0,02 литра этанола на человека.
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