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Пластический хирург Иляна Гончарова: исправление носа после филеров требует особого подхода и тщательной подготовки

Пластический хирург Иляна Гончарова: исправление носа после филеров требует особого подхода и тщательной подготовки

Безоперационная коррекция внешности с помощью филеров сохраняет популярность благодаря минимальной травматичности, практически безболезненному проведению, короткому периоду восстановления и быстрому визуальному результату.

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