Европол: Биткоин остается самым популярным криптоактивом у преступников

Биткоин остается "любимой" криптовалютой преступников: Европол бьет тревогу. Несмотря на усилия правоохранительных органов и правительств, биткоин по-прежнему остается "самым злоупотребляемым и популярным" криптоактивом среди преступников, говорится в отчете Европола.
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