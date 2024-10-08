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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ротенберг о Серебрякове: «Найти победителей-вратарей – сложная задача. Кто выигрывал Кубки Гагарина? Федотов. Он уехал. Где Рейдеборн? Где Грубец, Сорокин? Нету. Никита в команде, дальше время покажет»

– Все хоккейное сообщество интересуется судьбой Никиты Серебрякова. Прокомментируйте его будущее. – Все игроки, включая вратарей, у нас – просто игроки.

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