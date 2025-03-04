БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Мертвые души», иногда говорящие по-русски, нашли теплые места в академиях и университетах

«Мертвые души», иногда говорящие по-русски, нашли теплые места в академиях и университетах

Студенты-мигранты в российских вузах и организаторы незаконной миграции привлекли внимание полиции и ФСБ Екатерина Галкина Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС, архив Материал комментируют: Людмила Лукашева В России, по разным оценкам, от 6,5 до 10 миллионов мигрантов.

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Комментарии
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Акимова Татьяна
В вузах должны учиться русские и бесплатно, а кишлачники пусть у себя в стране живут и учатся.НИКОМУ В РОССИИ ОНИ НЕ НУЖНЫ.
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6 час.
СП
Светлана Позднякова
Хватит доить Россию всем кому ни попади!Давно пора заниматься Повышенным образованием именно русских!
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5 час.
Андрей
Давно пора заниматься Повышенным образованием именно коренных жителей нашей страны - России
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3 час.
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