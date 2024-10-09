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Царьград

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Юрий Биктуганов призвал свердловских педагогов цензурировать контент в соцсетях

Юрий Биктуганов призвал свердловских педагогов цензурировать контент в соцсетях

Бывший министр образования Свердловской области впервые выступил в новом качестве - ректора педагогического университетаНаучить будущих преподавателей цензурировать контент в соцсетях пообещал и.

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