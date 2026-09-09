Сразу четыре группы ВСУ пытались прорвать кольцо окружения в Харьковской области. Однако эта затея киевского режима была пресечена российскими войсками, сообщили в российских силовых структурах.
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