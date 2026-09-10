Происшествия
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Происшествия

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Во Владимирской области задержаны члены организованных преступных групп, занимавшихся нелегальной миграцией иностранных граждан

Во Владимирской области задержаны члены организованных преступных групп, занимавшихся нелегальной миграцией иностранных граждан

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области возбуждены уголовные дела в отношении семи жителей Владимира в возрасте от 30 до 50 лет по признакам преступления, предусмотренного ч.

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