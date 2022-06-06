В Германии назвали причину отказа поставлять немецкие танки и БМП на Украину

Украина не получит тяжелую немецкую военную технику, включая танки, у Германии возникли вполне обоснованные опасения, что Киев может применить ее для попытки вторжения на российскую территорию.
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