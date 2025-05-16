Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

148 125 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Варлам Устрялов
    Мутанты явно гордятся тем, что они - дикари--быдло. мутанты только похожи на человекообразных. на самим деле, они -ди...Мужик не растерял...
  • Варлам Устрялов
    Сочувствую нашим солдатам! Сейчас воюют с быдлом: укропным и европейским фашизмом. А по возвращении домой, они столкн...Мужик не растерял...
  • Варлам Устрялов
    Мутанты явно гордятся тем, что они - дикари--быдло. мутанты только похожи на человекообразных. на самим деле, они -ди...Узбекская лиса в ...

Зеленский опозорился в Стамбуле перед «старшими товарищами»: жалкий человек

Зеленский опозорился в Стамбуле перед «старшими товарищами»: жалкий человек

Дипломатическая схватка Москвы и Киева это битва реальности и иллюзий Зеленский, по определению Лаврова, «жалкий человек», так далеко отъехал в мир иллюзий, насаждаемый либеральной идеологией, что стал верить в его реальность.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх